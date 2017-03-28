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Сотрудники СИБ Молдовы

Молдавские силовики выявили граждан, которые оправдывали терроризм

© Photo: sis.md
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Сразу несколько мужчин получили в Республике Молдова тюремные сроки по факту публичного оправдания терроризма

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. За последнее время в Молдове четыре человека привлечены к уголовной ответственности за публичное оправдание терроризма. По сообщению службы информации и безопасности страны, речь идет о ряде граждан Молдовы и нескольких иностранцах в возрасте от 18 до 46 лет. Они полностью признали свою вину.

Сотрудники СИБ Молдовы
© Photo: sis.md
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Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, задержания произошли в период с 2016-го по начало 2017 года. Предполагаемых преступников идентифицировали сотрудники Антитеррористического центра при СИБ.

Как отметили в ведомстве, фигуранты уголовных дел сами приняли радикальные взгляды и идеологию, продвигаемую террористическими организациями — Исламское государство и Аль-Каида. Они пропагандировали и публично оправдывали терроризм и пытались привлечь к джихадисткой идеологии других граждан, проживающих на территории республики.

Согласно судебным решениям, двое из обвиняемых приговорены к трем годам тюрьмы закрытого типа по статье 279 (2) п. 3 "Подстрекательство в террористических целях или публичное оправдание терроризма" УК РМ. Кроме того, они лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Еще двум гражданам выписаны штрафы. Им также запрещено заниматься определенной деятельностью в течение двух лет.

СИБ продолжает мониторить ситуацию, включая интернет пространство на национальном уровне, для выявления граждан, пропагандирующих радикальные взгляды, джихадистскую идеологию и терроризм.

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Теги:
терроризм, СИБ, Молдова
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