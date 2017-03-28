За махинации с квартирами в Кишиневе задержали чиновника

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Руководитель отдела администрирования жилищного строительства филиала ГП "Железная дорога Молдовы" задержан по подозрению в использовании поддельных официальных документов и присвоении чужого имущества.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Когда квартиры ждут годами: что делать, если застройщик банкрот

По предварительной информации правоохранительных органов, чиновник попытался завладеть квартирой на ул. Негрешты, 12 в Кишиневе, которая принадлежит предприятию. Стоимость этого объекта недвижимости, как подчеркнули в Национальном антикоррупционном центре, достигает 300 тысяч леев (15,36 тысяч долларов).

В ходе следствия установлено, что подозреваемый намеревался заполучить квартиру, предоставив в ответственное управление мэрии Кишинева необходимые документы, включая чек о проведении ремонтных работ, выданный на его имя. Все эти документы оказались подделанными.

На данный момент чиновники чиновник задержан на 72 часа и находится в изоляторе НАЦ. В отношении него открыто уголовное дело по ст. 191 "Присвоение чужого имущества" и ст. 361 "Изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков". Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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