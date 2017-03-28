Убийство Кристины Пархоменко: что говорят фигуранты дела и мать жертвы

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Троим из четырех подозреваемых в совершении убийства в Страшенах 14-летней Кристины Пархоменко грозит до 10 лет тюрьмы каждому, заявил Sputnik прокурор района Страшены Александр Рацэ.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Первые фото экстрадиции подозреваемого в убийстве Кристины Пархоменко

Убийство восьмиклассницы Кристины Пархоменко в конце ноября прошлого года потрясло не только Страшены, но и всю Молдову. Тело девочки было найдено спустя пять дней после того, как она пропала. Полиция подозревает в совершении убийства несовершеннолетней четверых подростков 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней после того, как было найдено тело девочки. Их сразу поместили под стражу в следственный изолятор. Третий, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за свершенное преступление, отделался штрафом.

В январе этого года в Молдову экстрадировали четвертого подозреваемого в этом убийстве. Речь идет о 17-летнем молодом человеке. Он был задержан в момент пересечения румыно-венгерской границы.

"Подростки проходят обвиняемыми по одному уголовному делу по умышленному убийству Кристины Пархоменко", — заявил прокурор.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Убийство Кристины Пархоменко: главный подозреваемый сядет в психушку

По его словам, двое из них полностью признали свою вину, а 17-летний молодой человек отказывается давать показания и сотрудничать со следствием. Следственные органы пока не могут передать дело в суд, так как пока еще прокуроры не получили результаты психиатрической экспертизы старшего из подростков.

"Как только мы получим это заключение, мы прикрепим его к уголовному делу и передадим материалы в суд Страшен", — отметил Рацэ.

Мать Кристины Пархоменко, которая сама растила двоих детей, подала иск против подозреваемых и потребовала возмещения материального ущерба. Сумма, которую потребовала пострадавшая сторона, пока конфиденциальна.

На данный момент трое подозреваемых по делу об убийстве девочки находятся в пенитенциаре №13 в Кишиневе.

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