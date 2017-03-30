Вся полиция Кишинева ищет пропавшую в Бубуечь девочку

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Правоохранительные органы муниципия Кишинев просят помощи граждан в поиске 11-летней девочки из Бубуечь.

По данным Инспектората полиции столичного сектора Чокана, туда обратился 49-летний мужчина, который сообщил о том, что ребенок 28 марта ушел кататься на велосипеде и с тех пор о местонахождении ничего неизвестно.

"После этого сообщения были мобилизованы все сотрудники. Инициированы специальные меры и поиски во всех местах, где может находиться девочка", — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Последний раз ребенок был одет в красные спортивные штаны с белой полосой, розовую кофту и серую куртку.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам (022) 47-11-35, 47-70-20 или 0797 73 035.