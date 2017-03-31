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Бизнес на девушках из Молдовы: секс-рабство и услуги онлайн

© AFP/ ANP / Jeroen Jumelet
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Тема:
Тайны Кишинева - зловещая столица (16)
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Как трое иностранцев вербовали молдавских девушек и вынуждали их заниматься проституцией, выплачивая им зарплату в тысячу долларов за месяц

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Граждане Румынии через объявления в сети вербовали молдавских девушек для занятия проституцией.

Пограничная полиция Молдовы совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью задержали трех граждан соседней страны, подозреваемых в сутенерстве. Речь идет о мужчинах в возрасте 21-36 лет. Они задержаны на 30 суток.

Как сообщают правоохранительные органы, двое из них находили потенциальных жертв на территории Молдовы, а организатор принуждал их к занятию проституцией.

В начале этого года в правоохранительные органы поступила информация о том, что через онлайн объявления неизвестные лица предлагали девушкам заниматься проституцией за тысячу долларов в месяц с авансом в 200 долларов и предоставлением всех необходимых условий для оказания услуг.

Путана
© AP Photo / Stringer
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Уголовное дело по ст. 220 п.(2) a) и c) "Сутенерство" УК Молдовы возбудили в феврале этого года. Подозреваемым грозит от 4 до 7 лет тюрьмы. Правоохранительные органы предприняли ряд мер, собрав достаточное количество доказательств, подтверждающих вину мужчин.

В марте сотрудники Погранполиции провели обыски по месту жительства организатора преступной группировки. В результате помимо техники, банковских карт и различных "аксессуаров", к квартире подозреваемого нашли двух 18-летних девушек, которые оказывали секс-услуги онлайн.

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Тема:
Тайны Кишинева - зловещая столица (16)

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Теги:
сутенерство, проституция, Молдова, Румыния
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