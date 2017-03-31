15:14 31 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Парк Штефана чел Маре

Хулиганы осквернили конструкцию у памятника Штефана чел Маре

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Происшествия
Получить короткую ссылку
17710

Вандалы "поработали" в кишиневском парке Штефана чел Маре: часть конструкции оказалась на проезжей части

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В пятницу в столичном парке Штефана чел Маре "поработали" вандалы. Два каменных шара, украшавшие вход в парк, оказались сняты с постамента. Причем один из них даже оказался на проезжей части, где пролежал некоторое время.

"Это сделали не наши службы. Случай такой же, как и со скамейками в парках. В последнее время проявления вандализма были отмечены в парках Валя Трандафирилор и Валя Морилор. По данному эпизоду примэрия намерена обратиться в полицию", — заявил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь примэрии Кишинева Вадим Брынзанюк.

Собеседник подтвердил, что один такой шар весит около 250 килограммов. Как уточнил Брынзанюк, скамейки в парках тоже тяжелые – их вес более 100 килограммов.

При этом в правоохранительные органы заявление о случившемся на данный час (12.39) не поступало.

"Пока никто в инспекторат полиции не обращался. Но после того, как нам стало известно об этом случае, полиция проверит информацию. Участковый пойдет на место происшествия и посмотрит, что там произошло", — сказал Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Адриан Жовмир.

По его словам, не исключено, что действия нарушителей будут расследовать как хулиганство.

В настоящее время каменные шары продолжают находиться рядом с постаментом. На конструкции четко видны следы от действий злоумышленников.

  • Парк Штефана чел Маре
    Парк Штефана чел Маре
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Парк Штефана чел Маре
    Парк Штефана чел Маре
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Парк Штефана чел Маре
    Парк Штефана чел Маре
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Парк Штефана чел Маре
    Парк Штефана чел Маре
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
1 / 4
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Парк Штефана чел Маре
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Хулиганы вырвали скамейки на аллее в парке Валя Трандафирилор
В Кишиневе на кладбище св. Лазаря вандалы разрушили надгробия
Теги:
камни, примэрия, парк, полиция, памятник, Вадим Брынзанюк, Адриан Жовмир, Кишинев
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.