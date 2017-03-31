Хулиганы осквернили конструкцию у памятника Штефана чел Маре

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В пятницу в столичном парке Штефана чел Маре "поработали" вандалы. Два каменных шара, украшавшие вход в парк, оказались сняты с постамента. Причем один из них даже оказался на проезжей части, где пролежал некоторое время.

"Это сделали не наши службы. Случай такой же, как и со скамейками в парках. В последнее время проявления вандализма были отмечены в парках Валя Трандафирилор и Валя Морилор. По данному эпизоду примэрия намерена обратиться в полицию", — заявил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь примэрии Кишинева Вадим Брынзанюк.

Собеседник подтвердил, что один такой шар весит около 250 килограммов. Как уточнил Брынзанюк, скамейки в парках тоже тяжелые – их вес более 100 килограммов.

При этом в правоохранительные органы заявление о случившемся на данный час (12.39) не поступало.

"Пока никто в инспекторат полиции не обращался. Но после того, как нам стало известно об этом случае, полиция проверит информацию. Участковый пойдет на место происшествия и посмотрит, что там произошло", — сказал Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Адриан Жовмир.

По его словам, не исключено, что действия нарушителей будут расследовать как хулиганство.

В настоящее время каменные шары продолжают находиться рядом с постаментом. На конструкции четко видны следы от действий злоумышленников.

Парк Штефана чел Маре © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Парк Штефана чел Маре © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Парк Штефана чел Маре © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Парк Штефана чел Маре © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 4 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Парк Штефана чел Маре

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