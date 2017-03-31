В правительстве Молдовы проводятся обыски

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры в пятницу проводят обыски в правительстве Молдовы. Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердил глава НАЦ Виорел Кетрару.

"Речь идет о министерстве экономики. Прокуроры позже представят подробности", — сказал Кетрару.

В декабре прошлого года в минэкономики Молдовы уже проходили обыски. Тогда проверяли кабинет одного из представителей комитета по кредитованию ГП "Ювелирный завод Giuvaier", который также является работником министерства экономики. Обыски были связаны с уголовным делом, отрытым еще в ноябре 2016 года, по факту злоупотребления служебным положением, что нанесло ущерб интересам государства. Как пояснили в Генпрокуратуре предприятие находилось под управлением министерства экономики. Ликвидатор, по данным следствия, присвоил госимущество по результатам аукциона.

О том, связаны ли новые обыски с этим делом на данный момент следствие не сообщает.

Однако после того случая премьер-министр Павел Филип заявлял, что после обысков в министерстве экономики страны последуют подобные действия в других министерствах.

В марте в служебном кабинете министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Эдуарда Грамы прошли обыски. В результате — его задержали на 72 часа по подозрению в коррупции, а затем поместили под домашний арест на 30 суток. Кроме того чиновник был отправлен в отставку.