Книголюб из Молдовы поплатился за контрабандного Льва Толстого

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Гражданин Молдовы нелегально вез через молдо-украинскую границу 29 книг "Полного собрания сочинений" Льва Толстоо, изданные в 20-30-е годы ХХ века.

© Sputnik/ Irina Leahova Книги и компьютерная техника - в подарок от России Приднестровью

Инцидент произошел в пункте пропуска Бачевск Сумской области.

Изъятый украинскими пограничниками груз был отправлен на экспертизу. Книги наш соотечественник вез в Россию.

Почему источник знаний превратился в скверно изданную книжонку >>>

В ближайшее время будет проведена экспертиза, в ходе которой будет установлено, имеют ли издания культурную или историческую ценность.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>