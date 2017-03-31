19:40 31 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
ТОЛСТОЙ ПИСАТЕЛЬ

Книголюб из Молдовы поплатился за контрабандного Льва Толстого

© Sputnik/ РИА Новости
Происшествия
Получить короткую ссылку
3020

Книголюб из Молдовы поплатился за контрабандного Льва Толстого - около 30 книг было задержано на границе с Украиной

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Гражданин Молдовы нелегально вез через молдо-украинскую границу 29 книг "Полного собрания сочинений" Льва Толстоо, изданные в 20-30-е годы ХХ века.

Сертификаты на компьютерную технику
© Sputnik/ Irina Leahova
Книги и компьютерная техника - в подарок от России Приднестровью

Инцидент произошел в пункте пропуска Бачевск Сумской области.

Изъятый украинскими пограничниками груз был отправлен на экспертизу. Книги наш соотечественник вез в Россию.

Почему источник знаний превратился в скверно изданную книжонку >>>

В ближайшее время будет проведена экспертиза, в ходе которой будет установлено, имеют ли издания культурную или историческую ценность.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Четырехлапые доктора: как вылечиться, читая собакам книги
Sputnik и Чулпан Хаматова представили "Детскую книгу войны"
Здравствуй, Книга Гиннесса: шесть доказательств уникальности молдаван
Литературный талант: президент Туркмении написал новую книгу
Теги:
контрабанда, задержание, продоажа, книги, граница, Лев Толстой, Украина, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.