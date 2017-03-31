МИДЕИ: подо Львовом погибли два гражданина Молдовы, еще 1 в больнице

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы подтвердило факт гибели двух граждан нашей страны в ДТП в Украине.

Также, по данным МИДЕИ, еще один гражданин Молдовы в результате этой аварии попал в больницу. Сейчас состояние пострадавшего — стабильное.

Ранее СМИ сообщили, что в пятницу утром около 06.30 по местному времени на трассе Львов — Бибрка — Ивано-Франковск близ села Пятничаны Жидачевского района столкнулись рейсовый автобус Минск-Буковель и легковой автомобиль марки Mercedes.

По предварительным данным — водитель легковушки выехал на встречную полосу. От удара автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок. Погибшие граждане Молдовы — 26-летний водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир.

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