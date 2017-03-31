КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Вице-министр экономики Молдовы Валерий Трибой задержан по делу о коррупции. Эту информацию подтвердила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры в пятницу провели обыски в министерстве экономики Молдовы по делу о коррупции.

"Вице-министр экономики Валерий Трибой задержан. Обыски продолжаются в другом месте. Детали предоставим после завершения всех следственных мероприятий", — сказала Старински.

Это второе громкое задержание в правительстве Молдовы. В марте в служебном кабинете министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Эдуарда Грамы прошли обыски. В результате — его задержали на 72 часа по подозрению в коррупции, а затем поместили под домашний арест на 30 суток. Кроме того чиновник был отправлен в отставку.