Житель Молдовы поехал в Украину по паспорту своего брата-близнеца

Президент Молдовы Игорь Додон во второй раз встретился с лидером непризнанной ПМР Вадимом Красносельским. Означают ли участившиеся двусторонние встречи потепление в процессе приднестровского урегулирования, и в чьих руках находится ключ к решению проблемы? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический комментатор Валерий Реницэ.

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