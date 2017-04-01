Житель Молдовы поехал в Украину по паспорту своего брата-близнеца

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы, пытаясь пересечь украинско-румынскую границу границу, предъявил в пункте контроля паспорт своего брата-близнеца.
Подмену, напоминающую сюжет индийского кино, обнаружили украинские пограничники.
Инцидент имел место в Черновицкой области, в пункте пропуска "Порубное".
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На правонарушителя был составлен административно-процессуальные документы.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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