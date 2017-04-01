Весенний урожай: в правительстве Молдовы начались новые обыски

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры продолжили в субботу обыски в здании правительства Молдовы. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

"В правительстве обыски. Речь идет о деле, в котором фигурирует вице-министр экономики. Сейчас обыски проводятся по нескольким адресам, в том чсиле в здании правительства — в некоторых кабинетах министерства экономики", — написала Старински на своей странице в соцсети Facebook.

Подробности она пообещала предоставить после завершение следственных мероприятий.

В пятницу вице-министра экономики Молдовы Валерия Трибоя задержали на 72 часа по подозрению в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах госбюджету страны. До этого в министерстве экономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. Также правоохранительные органы провели проверки в его автомобилях

По итогам обысков собраны доказательства, которые будут прикреплены к делу.

В Национальном антикоррупционном центре пояснили, что "прокуроры установили — подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО "Moldtelecom", учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев. Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на 10 лет компании "Furnizarea Energiei Electrice Nord".

По данным следствия, фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 Уголовного кодекса Республики Молдова "Злоупотребление властью или служебным положением", которая предусматривает штраф в размере 1350-2350 условных единиц или тюремный срок от 2 до 6 лет с лишением права в обоих случаях занимать определенные должности в течение 5-10 лет. Прокуроры продолжают расследование для того, чтобы установить весь круг подозреваемых".

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