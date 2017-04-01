Вице-министр экономики Трибой тайно руководил предприятием

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Задержанный вице-министр экономики Валерий Трибой тайно руководил коммерческим предприятием: в субботу сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) арестовали работника этой компании.

Согласно сообщению пресс-службы НАЦ, этот же человек был одним из водителей замглавы экономического ведомства.

"Итоги дня: задержаны еще два человека. Речь идет об одном из водителей вице-министра, он же сотрудник коммерческого предприятия, которым тайно управлял чиновник, а также директор компании, которая сдала в аренду "Furnizarea Energiei Electrice Nord" купленное у "Moldtelecom" имущество", — написала на своей страничке в социальных сетях пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Весенний урожай: в правительстве Молдовы начались новые обыски

В субботу днем сообщалось, что задержан также один из советников вице-министра и директор предприятия "Furnizarea Energiei Electrice Nord". Всего по данному делу задержано четыре человека.

В пятницу вице-министра экономики Молдовы Валерия Трибоя задержали на 72 часа по подозрению в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах госбюджету страны. До этого в министерстве экономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. Также правоохранительные органы провели проверки в его автомобилях

По итогам обысков собраны доказательства, которые будут прикреплены к делу. В Национальном антикоррупционном центре пояснили, что "прокуроры установили — подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО "Moldtelecom", учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев. Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на 10 лет компании "Furnizarea Energiei Electrice Nord".

По данным следствия, фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 Уголовного кодекса Республики Молдова "Злоупотребление властью или служебным положением", которая предусматривает штраф в размере 1350-2350 условных единиц или тюремный срок от 2 до 6 лет с лишением права в обоих случаях занимать определенные должности в течение 5-10 лет. Прокуроры продолжают расследование для того, чтобы установить весь круг подозреваемых".