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Кошка

В Кишиневе спасатели дали двум кошкам десятую жизнь

© Photo: Igor Lopatin
Происшествия
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В Кишиневе сегодня "кошачий" день - об этом в соцсетях рассказал пожарный Дмитрий Польщин

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Медийно известный кишиневский пожарный Дмитрий Польщин разместил в интернете видео, на котором видно, как спасатели выручают кошку из весьма затруднительного положения.

"Говорят, у кошек девять жизней. У нашей сегодняшней наверное сразу минус две, упала с 16-го этажа на крышу балконов 3-го откуда была благополучно спасена нашей командой Timur Tomash Lilian Gubencu на радость хозяевам. У животного видимых травм обнаружено не было за исключением испуга", — так Польщин подписал это видео.

А вот это видео появилось позднее. Тут пожарные снимают в дерева напуганного собрата своего предыдущего "клиента".

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Теги:
кошка, спасатели, Дмитрий Польщин, Кишинев
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