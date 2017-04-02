В Кишиневе спасатели дали двум кошкам десятую жизнь

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Медийно известный кишиневский пожарный Дмитрий Польщин разместил в интернете видео, на котором видно, как спасатели выручают кошку из весьма затруднительного положения.

"Говорят, у кошек девять жизней. У нашей сегодняшней наверное сразу минус две, упала с 16-го этажа на крышу балконов 3-го откуда была благополучно спасена нашей командой Timur Tomash Lilian Gubencu на радость хозяевам. У животного видимых травм обнаружено не было за исключением испуга", — так Польщин подписал это видео.

А вот это видео появилось позднее. Тут пожарные снимают в дерева напуганного собрата своего предыдущего "клиента".