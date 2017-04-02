КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В воскресенье в Кишиневе загорелась трава, но не исключено, что возгорание произошло от куч мусора.

Как сообщила корреспонденту Sputnik представитель пресс-службы Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Диана Цуркан, возгорание произошло в секторе Чеканы. На месте работают пожарные. Точная площадь распространения огня пока неизвестна.

Очевидцы отмечают, что черный дым, идущий с места пожара, виден за много километров вокруг.

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