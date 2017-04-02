Из-за пожара в Кишиневе отключают электричество

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В Кишиневе около 16.20 произошло возгорание сухой растительности, из-за чего отключилась подача электроэнергии на три подстанции сектором Рышкановка и Чеканы, говорится в сообщении компании Red Union Fenosa.

Ранее о том же возгорании сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД >>>

Возгорание спровоцировало серию коротких замыканий, из-за чего подачу электричества пришлось фрагментарно прекратить.

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