Дым над Кишиневом: что стало причиной крупного пожара

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Пожар в Кишиневе на Чеканах потушен, сообщила корреспонденту Sputnik представитель пресс-службы Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Диана Цуркан.

По ее словам, причина возгорания пока не установлена, но основная версия — поджог травы с целью очистить от нее близлежащую территорию.

Над тушением огня работали три пожарных расчета.

В столичном секторе Чеканы в воскресенье вспыхнул огонь близ складов на улице Милеску-Спэтару. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео и выложили эти записи в интернет.

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Позже из-за замыкания линий электропередач было отключено электричество в ряде домов на Чеканах и Рышкановке >>>

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