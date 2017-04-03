14:15 03 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Валерий Трибой

Суд поместил Трибоя под домашний арест

Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Обыски в Молдове (16)
22 0 0

Вице-министра экономики Молдовы Валерия Трибоя поместили под домашний арест по решению суда

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы в понедельник постановил поместить под домашний арест на 30 суток вице-министра экономики Молдовы Валерия Трибоя, задержанного ранее по подозрению в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах госбюджету страны.

Как сообщил судья, данный срок отсчитывается с момента обнародования данного решения. 

"В связи с обстоятельствами дела и состоянием здоровья, о котором были предоставлены документы, настаивали на этой мере", — сказал прокурор Дорин Компан.

Он сообщил, что обвиняемые пока не дали никаких показаний по делу.

"Они не делают никаких заявлений", — сказал Компан. 

Valeriu Triboi
Вице-министр экономики Трибой тайно руководил предприятием

Адвокаты сообщили, что их клиент настаивает на своей невиновности.

В пятницу вице-министра экономики Молдовы Валерия Трибоя задержали на 72 часа по подозрению в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах госбюджету страны. До этого в министерстве экономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. Также правоохранительные органы провели проверки в его автомобилях. По итогам обысков собраны доказательства, которые будут прикреплены к делу.

В Национальном антикоррупционном центре пояснили, что "прокуроры установили — подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО "Moldtelecom", учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев. Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на 10 лет компании "Furnizarea Energiei Electrice Nord".

По данным следствия, фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 Уголовного кодекса Республики Молдова "Злоупотребление властью или служебным положением", которая предусматривает штраф в размере 1350-2350 условных единиц или тюремный срок от 2 до 6 лет с лишением права в обоих случаях занимать определенные должности в течение 5-10 лет.

В субботу в рамках расследования данного уголовного дела задержаны еще четыре человека. Речь идет об одном из советников вице-министра, директоре предприятия "Furnizarea Energiei Electrice Nord", водителе замминистра и директоре компании, которая сдала в аренду "Furnizarea Energiei Electrice Nord" купленное у "Moldtelecom" имущество.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Обыски в Молдове (16)

По теме

Весенний урожай: в правительстве Молдовы начались новые обыски
Валерий Трибой задержан по делу о коррупции
В правительстве Молдовы проводятся обыски
Теги:
домашний арест, уголовное дело, суд, министерство экономики, Валерий Трибой, Дорин Компан, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Вучич празднует победу в президентских выборах в Сербии
Премьер Сербии Вучич празднует победу в президентских выборах
Жизненный путь Евгения Евтушенко
Жизненный путь Евгения Евтушенко

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.