Прокуроры потребовали отстранить Трибоя от должности замминистра

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Прокуроры в понедельник направили в правительство запрос с требованием отстранить от занимаемой должности замминистра экономики Валерия Трибоя. Об этом сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Виктория Тимуш.

По ее словам, такие меры прокуроры считают необходимыми с учетом того, что на чиновника открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью.

В пятницу вице-министра экономики Молдовы Валерия Трибоя задержали на 72 часа, а в понедельник поместили под домашний арест на 30 суток. До этого в министерстве экономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. Также правоохранительные органы провели проверки в его автомобилях. По итогам обысков собраны доказательства, которые будут прикреплены к делу.

В Национальном антикоррупционном центре пояснили, что "прокуроры установили — подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО "Moldtelecom", учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев. Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на 10 лет компании "Furnizarea Energiei Electrice Nord".

По данным следствия, фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 Уголовного кодекса Республики Молдова "Злоупотребление властью или служебным положением", которая предусматривает штраф в размере 1350-2350 условных единиц или тюремный срок от 2 до 6 лет с лишением права в обоих случаях занимать определенные должности в течение 5-10 лет.

В субботу в рамках расследования данного уголовного дела задержаны еще четыре человека. Речь идет об одном из советников вице-министра, директоре предприятия "Furnizarea Energiei Electrice Nord", водителе замминистра и директоре компании, которая сдала в аренду "Furnizarea Energiei Electrice Nord" купленное у "Moldtelecom" имущество.