В соцсетях жители Молдовы устроили перекличку: проверяют, живы ли друзья

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. После того, как стало известно, что в метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы, посольство Молдовы выступило с заявлением — дипломаты в данный момент проверяет, пострадали ли в Петербурге граждане нашей страны.

Соболезную всем родным пострадавших 😢 Что происходит в мире???😱 Очень страшно, очень жутко Стало известно, что при взрыве погибли 10 человек. #метро#взрыв#spb#теракт#сенная#спасская#садовая#питер #технологическийинститут Публикация от AnnaSmirnaya 🌸 (@anna_smirnaya) Апр 3 2017 в 5:43 PDT

Официальных заявлений на этот счет еще нет. Однако в социальных сетях жители Молдовы устроили "перекличку": Они проверяют, живы ли друзья, звонят родным в Россию.

© Photo: Facebook / Комментарии в социальных сетях

Выражают соболезнования родственникам погибших.

В связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга сотрудники посольства Молдовы в РФ держат связь с правоохранительными органами, чтобы узнать, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны>>>

© Photo: Facebook / Комментарии в социальных сетях

В Санкт-Петербурге открыта "Горячая линия". Позвонив по этим номерам телефонов, каждый может узнать информацию о том, есть ли родственники и друзья среди пострадавших:

+7 (812) 299-99-99 — ГУ МЧС РФ по Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — МЧС РФ

Боже! Соболезную… решила поехать на такси за 10 минут до взрыва, ехала на сенную!!🔥🔥🔥😩😩😬Бог отвёл, аминь.#взрыв#Россия#спасиисохрани# Публикация от Катерина Кошке (@katerina_koshke) Апр 3 2017 в 6:15 PDT

Ужас! Берегите себя.. #метро #взрыв #технологический #терракт Публикация от Николай Красин (@funya__) Апр 3 2017 в 6:05 PDT

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