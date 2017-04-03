В соцсетях жители Молдовы устроили перекличку: проверяют, живы ли друзья

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. После того, как стало известно, что в метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы, посольство Молдовы выступило с заявлением — дипломаты в данный момент проверяет, пострадали ли в Петербурге граждане нашей страны.
Официальных заявлений на этот счет еще нет. Однако в социальных сетях жители Молдовы устроили "перекличку": Они проверяют, живы ли друзья, звонят родным в Россию.
Выражают соболезнования родственникам погибших.
В связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга сотрудники посольства Молдовы в РФ держат связь с правоохранительными органами, чтобы узнать, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны>>>
+7 (812) 299-99-99 — ГУ МЧС РФ по Петербургу
+7 (495) 983-79-01 — МЧС РФ
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