Мотоциклист из Окницы разбился, сев пьяным за руль

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Мотоциклист из Окницы в возрасте 28 лет попал в дорожно-транспортное происшествие, сев за руль в нетрезвом состоянии.

Как сообщили во вторник в Национальном инспекторате по патрулированию, молодой человек ехал на высокой скорости без защитного шлема. В какой-то момент он потерял управление и перевернулся.

Прибывшие на место происшествия патрульные установили, что мужчина сел за руль сильно пьяным. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 0,66 промилле. Более того, у него не оказалось водительских прав, а мотоцикл был без техосмотра, с дефектами фар, без зеркал и с другими техническими недостатками.

Сейчас мотоциклисту грозит штраф в 37,5-42,5 тысячи леев, от 200 до 240 часов общественно-полезных работ и лишение водительских прав на срок от 3 до 5 лет.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>