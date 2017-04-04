КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Жителя пригорода Кишинева задержали на 72 часа за незаконное хранение в доме крупной партии взрывчатых веществ, сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре республики.

Как пояснили в ведомстве, за подозреваемым следили около полугода. Именно тогда он попал в поле зрения Антитеррористического центра Службы информации и безопасности Молдовы по подозрению в продаже взрывчатых веществ.

© Photo: sis.md Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева

По этому факту открыли уголовное дело и начали расследование. В итоге в доме мужчины нашли 7,2 килограмма тринитротолуола, 188 капсюль-детонаторов КД 8-А, три электрических детонатора и 8 ампул химической жидкости, которую используют в военной промышленности для изготовления взрывчатки.

"Взрывчатое вещество хранилось в несоответствующих условиях в доме подозреваемого, расположенном в одном из пригородов Кишинева. Это представляло опасность для жизни и здоровья местных жителей", — говорится в сообщении ведомства.

© Photo: sis.md Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>