ТВ: Мынзат сбежал из зала суда, услышав приговор о 9 годах тюрьмы

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Адвокат Валериан Мынзат сбежал из зала суда, сообщил телеканалу Publika председатель Апелляционной палаты (АП) Кишинева Ион Плешка.

Мынзат своевольно покинул здание суда после того, как был объявлен приговор АП об осуждении его на девять лет тюрьмы.

Мынзат убежал из зала суда с несколькими своими знакомыми, также осужденными.

Полиция преследует сбежавших по всему городу, сообщает сайт телеканала.

Приговор на девять лет тюрьмы был вынесен Мынзату по делу о мошенничестве, открытому еще в 2009 году.

По данным пресс-службы АП Кишинева, Мынзат не должен был присутствовать на заседании суда по этому делу, но после оглашения приговора его должны объявить в розыск для претворения в жизнь решения суда.

В то же время глава пресс-службы Кишиневского инспектората полиции Адриан Жовмир сообщил для Sputnik, что на данный момент (20.13) Мынзат в розыск не объявлен, а на оглашение решения АП Кишинева его сопровождали сотрудники Департамента пенитенциарных учреждений.

На данный момент на Мынзата заведено еще одно уголовное дело >>>

Мынзат известен не столько своей адвокатской деятельностью, сколько эпатажным поведением. Он любитель гламурных костюмов и всячески выставляет напоказ роскошь, которая его окружает, — от люксовых автомобилей до дома.

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