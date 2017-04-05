Мынзат нашелся

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Адвокат Валериан Мынзат найден, сообщает publika.

Адвокат Мынзата сообщил прессе, что его подзащитный находится дома.

Ранее сообщалось, что Мынзат сбежал из зала суда Апелляционной палаты Кишинева >>>

Как ранее заявил СМИ пресс-секретарь Апелляционной палаты Кишинева, Мынзат не был обязан присутствовать в зале суда в момент оглашения приговора.

Напомним, что после задержания и ареста в этом году Мынзат пожаловался на плохое самочувствие, и суд принял решение о помещении его под домашний арест.

Этот факт объясняет право Мынзата не присутствовать в зале заседания. Выходит, что "гламурный адвокат" не сбежал, а ушел домой из зала суда, имея на это законное право.

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