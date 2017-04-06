Вице-претора Буюкан задержали по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В кабинете вице-претора Буюкан Василе Мистряну в четверг проводятся обыски. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Виктория Тимуш.
В операции участвуют офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией.
Первоначально проверка прошла в доме чиновника, а затем началась в его служебном кабинете. Речь идет о расследовании дела по факту коррупции.
Сообщается, что вице-претора задержали.
Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>