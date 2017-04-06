Вице-претора Буюкан задержали по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В кабинете вице-претора Буюкан Василе Мистряну в четверг проводятся обыски. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Виктория Тимуш.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Примэрия Кишинева погрязла в судебных разбирательствах

В операции участвуют офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией.

Первоначально проверка прошла в доме чиновника, а затем началась в его служебном кабинете. Речь идет о расследовании дела по факту коррупции.

Сообщается, что вице-претора задержали.

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