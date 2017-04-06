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Василе Мистряну

Эксклюзивные кадры задержания вице-претора Буюкан

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Тема:
Обыски в Молдове (18)
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Фотограф Sputnik запечатлел момент задержания вице-претора столичного сектора Буюканы Василе Мистряну

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. После задержания антикоррупционными органами Молдовы, вице-претор Буюкан Василе Мистряну проследовал в автомобиль следственных органов без наручников. Этот момент запечатлел фотограф Sputnik, которому также удалось снять папку с документами, изъятыми после проверки в служебном кабинете чиновника.

  • Задержание Василе Мистряну
    Задержание Василе Мистряну
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Задержание Василе Мистряну
    Задержание Василе Мистряну
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Задержание Василе Мистряну
    Задержание Василе Мистряну
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Задержание Василе Мистряну
    Задержание Василе Мистряну
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Задержание Василе Мистряну
    Задержание Василе Мистряну
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Задержание Василе Мистряну
    Задержание Василе Мистряну
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Задержание Василе Мистряну

По месту жительства и в кабинете вице-претора Буюкан в четверг прошли обыски. После этого чиновника задержали на 72 часа по подозрению в коррупции.

По информации Национального антикоррупционного центра (НАЦ), вице-претор хотел получить 20 тысяч леев у экономического агента, чтобы решить проблему с установкой забора.

Заявитель утверждает, что чиновник говорил о том, что может повлиять на работников претуры, которые выдадут авторизацию на строительство забора, который оградит собственность предпринимателя от дороги.

За свои услуги чиновник сначала попросил 10 тысяч леев, но документ не подписал, повторно потребовав такую же сумму. Бизнесмен утверждает, что когда он отказался платить, вице-претор стал ему угрожать возможными проблемами, а затем дал указание снести уже установленный забор.

Сейчас чиновник помещен в изолятор Национального антикоррупционного центра. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее примэрия Кишинева приняла к сведению действия правоохранительных органов, которые проводят расследование и подозревают в коррупции вице-претора столичного сектора Буюканы Василе Мистряну. В сообщении местной администрации указано, что "если вина чиновника будет доказана, ему предстоит принять все последствия, предусмотренные в уголовном законодательстве".

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Тема:
Обыски в Молдове (18)

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Теги:
вице-претор, задержание, коррупция, претура столичного сектора Буюканы, Василе Мистряну, Буюканы, Кишинев
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