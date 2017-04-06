Вице-президент "Moldova-Agroindbank" проведет 30 дней под арестом

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Вице-президент КБ "Moldova-Agroindbank" Олег Паингу помещен под 30-дневный предварительный арест, сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старински.

Паингу задержали в понедельник, 3 апреля, по делу Национального бюро страховщиков автотранспортных средств (BNAA), по которому также проходит бывший глава Нацбанка Молдовы Леонид Талмач.

Вице-президент "Moldova-Agroindbank" подозревается злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб в особо крупных размерах BNAA.

По данным следствия Паингу дал своим подчиненным незаконные указания разрешить посторонним лицам управлять банковскими счетами бюро автостраховщиков. Входя в организованную преступную группировку он вместе с остальными фигурантами этого дела нанес ущерб BNAA в размере 15 миллионов леев.

"Вице-президент КБ "Moldova-Agroindbank" помещен под предварительный арест на 30 дней в изолятор Национального антикоррупционного центра", — сказала Старински.

Всего по делу Национального бюро страховщиков автотранспортных средств задержаны три человека, среди которых Талмач, Паингу и бывший вице-директор BNAA — гражданин Украины, объявленный в розыск.

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