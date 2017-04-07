ВСП объяснила окончательный приговор Филату

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) опубликовала мотивационную часть приговора экс-премьеру Молдовы Владимиру Филату.

В конце февраля 2017 года судьи ВСП отклонили протесты стороны защиты и обвинения, оставив в силе вердикт Апелляционной палаты.

Экс-премьера обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября 2016 года не изменила срок заключения. Обе стороны оспорили вердикт в Высшей судебной палате. Прокуроры требовали приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента.

"Судейская коллегия считает, что Апелляционная палата вынесла правильное решение, оставив в силе наказание Владимиру Филату, вынесенное первой инстанцией. Проверив законность наказания, констатировали, что первая инстанция учла положения статей 61 и 75 Уголовного кодекса РМ, таким образом подсудимому корректно назначили наказание, эквивалентное совершенному преступлению", — говорится в мотивационной части решения ВСП.

Более того, коллегия судей считает, что "установленное наказание для Владимира Филата, почти на минимальном уровне санкций, предусмотренных законом, входит в правовые рамки".

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Что будет делать Филат в тюрьме закрытого типа, куда его переведут

Также Высшая судебная палата подтвердила, что суммарное наказание в виде тюремного заключения, штрафа, лишения права занимать определенные должности и лишение Филата "Ордена республики", было вынесено в рамках закона.

Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме Липкан. Пенитенциар №2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа.

Туда экс-главу молдавского правительства переведут после того, как в Департамент пенитенциарных учреждений поступят все соответствующие документы.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.

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