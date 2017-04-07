Полиция Украины предотвратила убийство политика и бизнесмена из Молдовы

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Украины предотвратили заказное убийство политика из Молдовы, заявил на брифинге в пятницу глава украинского МВД Арсен Аваков.

"Сегодня (в пятницу) около 14.00 нам удалось предотвратить заказное убийство молдавского политика и бизнесмена", — приводят слова Авакова украинские СМИ.

Как отметил на брифинге глава Нацполиции Украины Сергей Князев, операция по задержанию членов международной преступной группировки проходила в Киеве и Кишиневе. По его словам, в Киеве задержали исполнителей, а в Кишиневе — организаторов.

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Sputnik Александр Пынзарь, "проводятся несколько операций".

"Мы воздерживаемся пока от комментариев, потому что сейчас у нас проводятся несколько операций. О них мы оповестим прессу позже. Проводится не одна операция, а больше", — сказал Пынзарь.

Эксперты высказывают различные мнения, кто это мог быть. Sputnik постарается выяснить детали.

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