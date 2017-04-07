ДПМ отреагировала на сведения о предотвращении покушения на Плахотнюка

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталий Гамурарь заявил корреспонденту Sputnik, что у политформирования пока что нет официальной позиции по информации о предотвращении покушения на лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

"У нас нет пока официальной позиции. Не могу ничего комментировать", — сказал Гамурарь.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Украины вместе с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой предотвратили убийство политика и бизнесмена из Молдовы. Об этом сообщил на брифинге в пятницу министр внутренних дел соседней страны Арсен Аваков.

"Мы реализовали совместную международную операцию, которую проводили совместно с МВД Молдовы, по предотвращению заказного убийства бывшего вице-премьера (вице-спикера — ред.) Молдовы Плахотнюка. Мы задержали организаторов этого убийства", — сказал Аваков на брифинге в аэропорту Харькова в пятницу.

В сообщении на сайте МВД Украины также отмечается, что "было предотвращено убийство крупнейшего олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка".

Участвовавший в брифинге в Харькове глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уточнил, что силовая фаза задержания участников международной преступной группировки была закончена в пятницу в 14.00. Он сообщил, что "задержаны все участники этой преступной группы — от заказчиков до исполнителей и соисполнителей".

"В Кишиневе были задержаны исполнители этого преступления, у них изъято оружие. Сейчас проводятся обыски, следственные мероприятия, изъяты деньги и другие вещественные доказательства. В Киеве в это время представители Национальной полиции совместно с Госпогранслужбой… задержали организаторов", — сказал Князев. Он также спрогнозировал, что до конца дня документы для избрания меры пресечения задержанным будут подготовлены и направлены в суд >>>

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