Полиция Молдовы продолжает спецоперацию по делу Плахотнюка

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. По сведениям, полученным из достоверных источников в силовых структурах, правоохранительные органы Молдовы продолжают проводить оперативные мероприятия по факту попытки покушения на политика, бизнесмена и главу Демпартии республики Владимира Плахотнюка.

Ранее правоохранительные органы Украины сообщили, что предотвратили убийство лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Об этом заявил на брифинге в пятницу министр внутренних дел соседней страны Арсен Аваков.

"Мы реализовали совместную международную операцию, которую проводили вместе с МВД Молдовы, по предотвращению заказного убийства бывшего вице-премьера (вице-спикера — ред.) Молдовы Плахотнюка. Мы задержали организаторов этого убийства", — сказал Аваков на брифинге в аэропорту Харькова в пятницу. В сообщении на сайте МВД Украины также отмечается, что "было предотвращено убийство крупнейшего олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка".

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