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Торнадо, архивное фото

В Молдове возможен торнадо

© Sputnik/ Рамиль Нуриев
Происшествия
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Метеорологи соседней Румынии все чаще отмечают опасное природное явление – смерчи.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. В мае 2012 года молдавские социальные сети и СМИ заполонили кадры, снятые гражданами на мобильные телефоны — в результате грозы и сильного ветра в атмосфере сформировались смерчи.

К счастью, прожил тогда молдавский смерч не долго и не привел к разрушениям и жертвам, как часто случается в США, где это угрожающее явление является обыденным. Вместе с тем, в 1994 году на севере Молдовы смерч нанес серьезные повреждения садам и посевам.

Какова вероятность возникновения у нас этого атмосферного феномена Sputnik Молдова выяснял у эксперта, начальника центра прогнозов Государственной гидрометеорологической службы страны Геннадия Рошки. Метеоролог утверждает, что с настоящим торнадо Молдова еще не сталкивалась.

"У нас это скорее не смерч, а шквал. Причем, к счастью, небольшой и продолжалось все это недолго — несколько минут. Торнадо длится намного дольше", — отметил эксперт.

Ученые отмечают, что больше всего смерчей или торнадо происходят в США, особенно в центральных штатах. На юге США, в штате Флорида у островов Флорида-Кис, смерчи появляются практически каждый день, с мая до середины октября, поэтому этот район называют "край водяных смерчей".

"В США большие объемы воздушных масс, где встречается теплые и холодные атмосферные массы, от этого и возникает торнадо. И, конечно же, близость океана также важна. Все торнадо начинаются именно в океане после чего уже переходят на сушу", — сказал Рошка.

Молдову, ее климатические условия и географической положение, хранят от этой "природной напасти", однако все может измениться, и, похоже, уже меняется, говорит Рошка.

"Последнее время на юге Румынии участились подобные атмосферные явления. Причем все это начинается в Черном море", — заявил метеоролог.
По данным статистики, в среднем на планете торнадо уносит жизни 60 человек в год, и это с учетом того, что в США, где "гуляет" больше всего смерчей, население хорошо подготовлено к встрече с грозными вихрями. Румыния, как и Молдова пока не знакома и не подготовлена к встрече с новыми проявлениями природной стихии, поэтому, эксперты предупреждают — при возникновении смерча необходимо укрыться в капитальном здании, а лучше подвале, и попытаться забыть о наличии гаджетов для получения "топового" видео. Жизнь и здоровье важнее.

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Теги:
Геннадий Рошка, Молдова, Румыния
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