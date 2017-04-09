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Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

У властей Молдовы нет данных о пострадавших гражданах

© Sputnik/ Илья Питалев
Происшествия
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В Посольстве Молдовы в Москве и молдавском МИДЕИ не обладают к этому часу информацией о пострадавших в железнодорожной катастрофе соотечественниках.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Представители посольства Молдовы в России не располагают информацией к этому часу о пострадавших гражданах Молдовы в результате железнодорожной катастрофы в Москве.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© Sputnik/ Илья Питалев
Катастрофа в Москве: столкнулись поезда, несколько вагонов сошли с рельсов

В субботу в 22:16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека.

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом №3 Москва — Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. В поезде находились 455 пассажиров. Сообщается, что среди пострадавших есть иностранцы

"У нас нет информации есть ли среди пострадавших наши соотечественники. Звоните в Министерство иностранных дел",- сообщил дежурный работник посольства.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции корреспонденту Sputnik тоже не удалось выяснить, есть ли среди пострадавших в Москве граждане Молдовы. Телефонную трубку в МИДЕИ никто не брал. 

Информация уточняется.

Напомним, что три года назад произошла железнодорожная авария пассажирского поезда Москва-Кишинев  в Наро-Фоминском районе Московской области на перегоне Бекасово — Нара. Один из вагонов состава задел грузовой поезд с соседнего пути. В результате столкновения шесть пассажиров, граждане Молдовы, погибли. Еще 50 человек обратились за медпомощью, более 20 из них были госпитализированы.

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