Взрывы в Египте: в Александрии погибли 11 человек

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В Александрии (Египет) в результате взрыва в христианской церкви погибли 11 человек, еще около 40 пострадали, передает египетские телеканалы.

Отмечается, что взрыв совершил смертник. Он попытался проникнуть в храм, однако его остановил полицейский. Взрыв произошел у входа в церковь.

Как сообщает РИА Новости с ссылкой на египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте расположена его резиденция.

Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на прилегающей улице прогремел второй взрыв. Ранее в воскресенье взрыв в церкви в городе Танта унес жизни более 30 человек. От 50 до 70 человек получили ранения.

В воскресенье христианский мир отмечает "Вход Господень в Иерусалим", который на западе также именуют Пальмовым воскресеньем, а в России — "Вербным воскресеньем". На данный момент неизвестно, находились ли в Александрии и Танте туристы из Молдовы.