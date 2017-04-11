Подробности обысков, которые проходят в правительстве Молдовы

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Стали известны детали обысков, которые проводят в данный момент сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры. Стоит отметить, что обыски проходят как в правительстве, так и других государственных учреждениях по всей стране, в том числе — в Фонде эффективной энергетики.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Чем закончатся обыски, которые проходят в правительстве и по всей Молдове

"Обыски проходят по делу о коррупции, в котором замешана цепочка из чиновников, примаров и экономических агентов. Речь идет о предоставлении при проведении тендеров более выгодных условий для некоторых экономических агентов и фаворизации определенных компаний", — сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старински.

По ее словам, полностью детали раскрывать правоохранительные органы еще не могут, но в течение дня предоставят прессе больше деталей.

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