Подробности обысков, которые проходят в правительстве Молдовы

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Стали известны детали обысков, которые проводят в данный момент сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры. Стоит отметить, что обыски проходят как в правительстве, так и других государственных учреждениях по всей стране, в том числе — в Фонде эффективной энергетики.
"Обыски проходят по делу о коррупции, в котором замешана цепочка из чиновников, примаров и экономических агентов. Речь идет о предоставлении при проведении тендеров более выгодных условий для некоторых экономических агентов и фаворизации определенных компаний", — сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старински.
По ее словам, полностью детали раскрывать правоохранительные органы еще не могут, но в течение дня предоставят прессе больше деталей.
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