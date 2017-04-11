17:14 11 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Руки в наручниках

Детали обысков в Молдове: 12 человек задержаны, среди них три мэра

© fotolia
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Обыски в Молдове (24)
587 0 0

На данный момент правоохранительные органы Молдовы задержали по делу о коррупции 12 человек: о ком идет речь

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Число задержанных в Молдове по делу о коррупции в Молдове увеличилось до 12 человек, заявила во вторник Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

"Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа 12 человек. Среди них три мэра (примара — ред.), четыре директора гимназий из разных районов и руководители пяти компаний. Они подозреваются в организации незаконных тендеров, проводимых в рамках инвестиционных проектов, в пользу ряда экономических агентов", — сказала Старински.

Спецназ НАЦ
© Sputnik/ Miroslav Rotari
Чем закончатся обыски, которые проходят в правительстве и по всей Молдове

По данным прокуроров, представители руководства Фонда энергоэффективности совместно с экономическими агентами, работниками местных органов власти, местными советниками и главами образовательных учреждений организовали схему, согласно которой были перенаправлены денежные средства в особо крупных размерах компаниям, продвигаемым гражданами, причастными к этому преступлению.

"Речь идет об оплате работ по эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту. Операция продолжается", — сказала Старински.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Обыски в Молдове (24)

По теме

Первые итоги обысков в Молдове: задержаны 7 человек
Подробности обысков, которые проходят в правительстве Молдовы
Теги:
тендеры, обыски, задержание, коррупция, НАЦ, Анжела Старински, Молдова
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Алексей Леонов в открытом космосе
Космос и космонавты - лучшие фотомгновения
Вкусные рецепты: как приготовить творожный кулич на Пасху
Вкусные рецепты: как приготовить творожный кулич на Пасху
На что тратят деньги жители Кишинева
Статистика: на что тратят деньги жители Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.