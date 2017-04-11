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Офицеры НАЦ

Обыски с продолжением: как правительство Молдовы "очищают" от коррупции

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Происшествия
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Тема:
Обыски в Молдове (24)
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В министерстве экономики и подведомственных ему структурах антикоррупционные органы Молдовы провели уже несколько обысков по разным уголовным делам

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией за последние несколько месяцев провели ряд обысков в министерстве экономики Молдовы и подведомственных ему структурах. Правда, речь идет о расследовании разных уголовных дел.

Злоупотребление служебным положением 

Первые следственные действия прошли еще в декабре прошлого года.

Ofiţeri CNA Спецназ НАЦ
© Sputnik/ Miroslav Rotari
Весенний урожай: в правительстве Молдовы начались новые обыски

Тогда проверяли кабинет одного из представителей комитета по кредитованию ГП "Ювелирный завод Giuvaier", который также является работником министерства экономики. Обыски были связаны с уголовным делом, отрытым еще в ноябре 2016 года, по факту злоупотребления служебным положением, что нанесло ущерб интересам государства.

Как пояснили в Генпрокуратуре, предприятие находилось под управлением министерства экономики. Ликвидатор, по данным следствия, присвоил госимущество по результатам аукциона.

За "Злоупотребление служебным положением" виновным грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Арест вице-министра экономики Валерия Трибоя

В марте 2017 года антикоррупционные органы вновь нагрянули в Минэкономики, но на этот раз под "прицел" правоохранителей попал замминистра экономики Валерий Трибой. 31 марта его задержали на 72 часа, а затем поместили под домашний арест на 30 суток. До этого в министерстве экономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. Также правоохранительные органы провели проверки в его автомобилях. По итогам обысков собраны доказательства, которые будут прикреплены к делу. 

Valeriu Triboi
Вице-министр экономики Трибой тайно руководил предприятием

В Национальном антикоррупционном центре пояснили: прокуроры установили — подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО "Moldtelecom", учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев. Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на 10 лет компании "Furnizarea Energiei Electrice Nord".

По данным следствия, фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 Уголовного кодекса Республики Молдова "злоупотребление властью или служебным положением", которая предусматривает штраф в размере 1350-2350 условных единиц или тюремный срок от 2 до 6 лет с лишением права в обоих случаях занимать определенные должности в течение 5-10 лет.

В рамках расследования данного уголовного дела позже задержали еще четырех человек. Речь идет об одном из советников вице-министра, директоре предприятия "Furnizarea Energiei Electrice Nord", водителе замминистра и директоре компании, которая сдала в аренду "Furnizarea Energiei Electrice Nord" купленное у "Moldtelecom" имущество.

В начале апреля правительство страны утвердило отставку Трибоя с должности замминистра экономики.

Махинации с тендерами

Во вторник, 11 апреля, офицеры НАЦ и прокуроры начали еще одну масштабную операцию. Как заявила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински, речь идет об обысках в более чем 60 населенных пунктах. Проверки проводятся в правительстве, в некоторых кабинетах министерства экономики, а также в Фонде энергоэффективности, который, кстати, находился в подчинении Трибоя. 

Эдуард Грама
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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О какой-либо возможной связи экс-замминистра экономики с новым расследованием правоохранительные органы на данный момент не сообщают.

Известно, что в рамках этого дела на 72 часа задержаны 12 человек. Все они проходят по делу о коррупции по факту проведения незаконных тендеров в пользу ряда экономических агентов.

По словам Старински, среди задержанных "три примара, четыре директора гимназий из разных районов республики, а также руководители пяти компаний".

На данный момент операция еще не закончена. Ее подробности прокуроры обещают предоставить позже.

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Тема:
Обыски в Молдове (24)

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Теги:
злоупотребление властью, тендер, расследование, уголовное дело, коррупция, обыски, Минэкономики, Антикоррупционная прокуратура, НАЦ, правительство, Анжела Старински, Валерий Трибой, Молдова
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