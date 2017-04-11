Топ-10 авто, в которых водитель в случае ДТП рискует погибнуть

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) США представил список самых ненадежных моделей автомобилей. Рейтинг составлен с учетом количества погибших в авариях водителей.

Исследование показывает, что маленькие и недорогие машины представляют наибольший риск для находящихся в салоне людей в случае дорожно-транспортного происшествия. Топ самых небезопасных авто, согласно отчету IIHS, возглавляют четырехдверные машины Kia Rio, Nissan Versa и Hyundai Accent. С точки зрения количества летальных исходов в ДТП именно на эти модели приходится большая часть смертей.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Молдове владельцев авто с иностранными номерами ждет сюрприз

В период 2009-2012 годов в ДТП с участием автомобилей Kia Rio погибли 149 водителей на один миллион жителей. На втором месте в этом топе — машины Nissan Versa — 130 человек. На третьем — Hyundai Accent (четырехдверный). В этих машинах в результате аварий скончались 120 водителей. Четвертое место закрепилось за Chevrolet Aveo, пятое — за Hyundai Accent (двудверный), а шестое — за Chevrolet Camaro. В десятку вошли — Chevrolet Silverado 1500 Crew, Honda Civic (двудверная), Nissan Versa hatchback и Ford Focus.

В Молдове тоже ведется подобная статистика. Национальный инспекторат по патрулированию составил топ-10 моделей автомобилей, водители которых чаще всего нарушают правила дорожного движения. Так, в 2016 году больше всего нарушали ПДД владельцы Mercedes, Dacia и Toyota. В пятерку своеобразных лидеров вошли водители Volkswagen и BMW. В рейтинге также отличились владельцы Opel, Skoda, Renault, Hyundai и Ford.

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