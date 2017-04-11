01:21 12 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
ДТП

Топ-10 авто, в которых водитель в случае ДТП рискует погибнуть

© Sputnik/ Rodion Proca
Происшествия
Получить короткую ссылку
38 0 0

Исследование показывает, что риск погибнуть в ДТП выше у водителей, находящихся за рулем небольшого и относительно дешевого автомобиля

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) США представил список самых ненадежных моделей автомобилей. Рейтинг составлен с учетом количества погибших в авариях водителей.

Исследование показывает, что маленькие и недорогие машины представляют наибольший риск для находящихся в салоне людей в случае дорожно-транспортного происшествия. Топ самых небезопасных авто, согласно отчету IIHS, возглавляют четырехдверные машины Kia Rio, Nissan Versa и Hyundai Accent. С точки зрения количества летальных исходов в ДТП именно на эти модели приходится большая часть смертей.

Автомобильная пробка
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В Молдове владельцев авто с иностранными номерами ждет сюрприз

В период 2009-2012 годов в ДТП с участием автомобилей Kia Rio погибли 149 водителей на один миллион жителей. На втором месте в этом топе — машины Nissan Versa — 130 человек. На третьем — Hyundai Accent (четырехдверный). В этих машинах в результате аварий скончались 120 водителей. Четвертое место закрепилось за Chevrolet Aveo, пятое — за Hyundai Accent (двудверный), а шестое — за Chevrolet Camaro. В десятку вошли — Chevrolet Silverado 1500 Crew, Honda Civic (двудверная), Nissan Versa hatchback и Ford Focus.

В Молдове тоже ведется подобная статистика. Национальный инспекторат по патрулированию составил топ-10 моделей автомобилей, водители которых чаще всего нарушают правила дорожного движения. Так, в 2016 году больше всего нарушали ПДД владельцы Mercedes, Dacia и Toyota. В пятерку своеобразных лидеров вошли водители Volkswagen и BMW. В рейтинге также отличились владельцы Opel, Skoda, Renault, Hyundai и Ford.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Страшное ДТП в Кишиневе: машина снесла светофор и перевернулась
Машина примэрии Кишинева попала в ДТП
Теги:
автомобили, рейтинг, ДТП, США, Молдова
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Алексей Леонов в открытом космосе
Космос и космонавты - лучшие фотомгновения
Вкусные рецепты: как приготовить творожный кулич на Пасху
Вкусные рецепты: как приготовить творожный кулич на Пасху
На что тратят деньги жители Кишинева
Статистика: на что тратят деньги жители Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.