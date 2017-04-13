Ограбление по-кишиневски: воры вынесли даже духи

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Сотрудники столичной полиции задержали двух кишиневцев по подозрению в совершении серии квартирных краж. Ими оказались 23-летний и 30-летний мужчины, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Слежка за ними началась три месяца назад. В итоге подозреваемых поймали на месте преступления.

Следствие выяснило, что злоумышленники совершили по меньшей мере семь квартирных краж. Общий ущерб от их действий достигает 500 тысяч леев.

Во время обысков в домах подозреваемых найдены украденные вещи, в том числе наручные часы, техника, золотые и серебряные украшения и даже духи.

Сейчас задержанных поместили в изолятор под 72-часовой арест. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Grupare criminală anihilată de Poliţia Capitalei Recent, ofiţerii de investigaţii ai Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău de comun cu poliţiştii sectoarelor Ciocana şi Centru au destructurat o grupare criminală specializată în comiterea furturilor din locuinţe şi apartamente…http://politiacapitalei.md/grupare-criminala-anihilata-de-politia-capitalei-2/ Опубликовано Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău 13 апреля 2017 г.

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