В Кишиневе горящий автомобиль мог оставить без света целый квартал

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Легковой автомобиль загорелся на ходу в пятницу днем. Инцидент произошел в столичном секторе Ботаника на улице Индепенденцей.

"Звонок поступил в 11.20. На место прибыл экипаж пожарных, которые установили, что огонь охватил автомобиль SEAT. В течение 10 минут возгорание ликвидировали. Это позволило спасти линии электропередач, к которым поднялось пламя", — сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Диана Цуркан.

Собеседница добавила, что транспортное средство выгорело на 80%.

"В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства и причину возгорания предстоит установить", — сказала Цуркан.

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