Рейд на табачную фабрику закончился многочисленными задержаниями

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Прокуроры и офицеры по борьбе с коррупцией задержали пятерых человек в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий на одной из табачных фабрик Молдовы, сообщили в субботу в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

По предварительным данным, администраторы и управляющие компанией допустили продажу табачных изделий различных марок по цене, ниже установленной законодательством.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Купить сигареты дешевле 16 леев в Молдове станет невозможно

Таким образом, сигареты без фильтра продавали на 5 леев дешевле, а с фильтром — на 9 леев ниже минимально допустимой стоимости.

В рамках расследования установлено, что администрация намерено использовала свое служебное положение для личной материальной выгоды и нанесла госбюджету значительный ущерб.

Правоохранители провели 17 обысков по месту жительства работников табачной фабрики, в самой компании, в автомобилях подозреваемых, а также в типографиях, где производилась упаковка. В итоге задержали основателя и администратора фабрики, теневого управляющего, двух сотрудников и еще одного администратора. Их поместили по 72-часовой арест.

На подозреваемых открыто уголовное дело по части 11 статьи 335 УК РМ, согласно которой им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы или штраф до 2350 условных единиц.

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