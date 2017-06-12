В суд передано еще одно уголовное дело по ВЕМ

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и в понедельник передала материалы одиннадцатого уголовного дела по факту выдачи невозвратных кредитов "Banca de Economii" (ВЕМ). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РМ.

© Sputnik/ Igor Vzorov Гимпу: Филат и Тимофти знали о невозвратных кредитах в ВЕМ

В данном случае речь идет о том, что члены комитета по кредитованию, в том числе его председатель, в 2010-2011 годах разрешили выдачу четырем компаниям кредитов на общую сумму в 197 миллионов леев. Как утверждает следствие, обвиняемые заведомо знали о ситуации и должны были, согласно действующему законодательству, остановить процесс и начать немедленный возврат выделенных финансовых средств.

В настоящее время глава комитета по кредитованию находится под предварительным арестом, а его сообщники – на свободе.

Для возврата денег следственные органы наложили несколько секвестров на имущество обвиняемых.

Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Всего Антикоррупционная прокуратура передала в суд 11 уголовных дел по поводу нарушений в ВЕМ.

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