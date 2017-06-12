Громкие задержания в Кишиневе: под стражей - бывшие прокуроры

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали в понедельник бывшего генерального прокурора Валериу Балабана, сообщают местные СМИ.

Балабан подозревается в превышении служебных полномочий при покупке аварийного здания, расположенного за Генеральной прокуратурой. Объект официально оценивался примерно в 2,5 миллиона лея, однако был приобретен по цене в 9 миллионов леев.

Как сообщает пресса, задержаны также экс-прокурор Борис Криган, бывший руководитель административного управления Генпрокуратуры Михай Поторан, а также главный бухгалтер ведомства Тудор Савка.

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