Эффект бумеранга: какое наказание грозит бывшему генпрокурору Молдовы

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Бывший генеральный прокурор Молдовы и еще шесть человек задержаны в понедельник по факту превышения служебных полномочий, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

"Они подозреваются в превышении служебных полномочий путем закупки в пользование Генеральной прокуратуры недвижимого имущества по более высокой цене, и ремонту здания с серьезными нарушениями действующего законодательства", — отметили в пресс-службе.

По данным следствия, бывший генеральный прокурор в 2005 году дал добро на покупку объекта незавершенного строительства по цене в 9 миллионов леев (0,49 миллиона долларов), тогда как, согласно официальной оценке, его цена составляла 2,5 миллиона леев (0,13 миллиона долларов).

"Закупка была осуществлена без проведения тендера и соответствующей проектной документации", — добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в прокуратуре, указом бывшего генпрокурора была создана группа для проведения тендера по выбору компании, которая бы занялась реконструкцией здания. При этом не были подготовлен авторизированный проект ремонта постройки, а также не проведена оценка предстоящих ремонтных работ.

Экс-глава Генпрокуратуры подписал контракт с подрядчиком, нарушая закон. По информации правоохранительных органов, в общей сложности государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 18,8 миллиона леев (1,03 миллиона долларов).

Подрядчик обратился в суд с гражданским иском на Генпрокуратуру в связи с тем, что определенная часть работ была выполнена, однако ведомство не оплатило их. Предприниматель потребовал вернуть ему 6 миллионов леев. При этом ремонт здания до сих пор не завершен.

По данному факту, возбуждено уголовное дело. "Все задержанные доставлены в офис антикоррупционной прокуратуры. Им предъявлен статус подозреваемых. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет", — сообщили в Генпрокуратуре.

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