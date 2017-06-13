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молдавские леи

Врач РКБ выбросил взятку из окна 11 этажа

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Происшествия
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Хирург Республиканской больницы Молдовы взял деньги с пациентки, которая официально заплатила за операцию и все прочие медицинские услуги: врачу грозит тюремный срок и огромный штраф

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Врач-хирург Республиканской клинической больницы задержан по факту пассивной коррупции, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра.

На горячую линию НАЦ (0 800 55555) обратилась девушка, заявив о том, что врач потребовал и получил от дочери одной из пациенток 5,4 тысячи леев (около 300 долларов) за проведение качественного хирургического вмешательства. И это несмотря на то, что пациентка, у которой не было полиса медицинского страхования, оплатила все необходимы государственные пошлины.

Нику Гончар
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Врача задержали в момент получения денег, которые передавались под контролем НАЦ. Мужчина попытался избавиться от денег, выбросив их из окна 11 этажа.

Возбуждено уголовное дело по ст.324 Уголовного кодекса Молдовы "Пассивное коррумпирование". Медик-хирург задержан на 72 часа. Пока он находится в статусе подозреваемого.

Если вина врача будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы со штрафом до 300 тысяч леев и с лишением права занимать определенные должности в течение 5-10 лет.

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Теги:
хирург, операция, врач, взятка, задержание, РКБ, НАЦ, Молдова, Кишинев
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