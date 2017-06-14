Бывший генпрокурор Молдовы лишен свободы

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы постановил в среду поместить под предварительный арест бывшего генпрокурора республики Валериу Балабана, задержанного ранее по делу о превышении служебных полномочий.

"Принято решение одобрить запрос прокурора и поместить Валериу Балабана под арест на 30 суток. Он будет содержаться в изоляторе Национального антикоррупционного центра", — зачитал решение судья Андрей Некулча.

Он пояснил, что срок ареста будет отсчитываться с 12 июня.

Сам Балабан на заседании отсутствовал. Как пояснил его адвокат Захария Прокопие, у его подзащитного проблемы со здоровьем.

В свою очередь, прокурор пояснил, что Балабану уже предъявлено обвинение. Он свою вину не признает.

Балабан обвиняется в превышении служебных полномочий при покупке аварийного здания, расположенного за Генеральной прокуратурой. Объект официально оценивался примерно в 2,5 миллиона леев, однако был приобретен по цене в 9 миллионов леев.

Всего в рамках расследования уголовного дела задержаны шесть человек, в том числе экс-прокурор Борис Криган, бывший руководитель административного управления Генпрокуратуры Михай Поторан, а также главный бухгалтер ведомства Тудор Савка. Кригана в среду решением суда также поместили под 30-дневный арест.

В Генпрокуратуре утверждают, что закупка была осуществлена без проведения тендера и соответствующей проектной документации. Указом бывшего генпрокурора была создана группа для проведения тендера по выбору компании, которая бы занялась реконструкцией здания. При этом не были подготовлен авторизированный проект ремонта постройки, а также не проведена оценка предстоящих ремонтных работ.

Экс-глава Генпрокуратуры подписал контракт с подрядчиком, нарушая закон. По информации правоохранительных органов, в общей сложности государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 18,8 миллиона леев (1,03 миллиона долларов).

Кроме того, подрядчик обратился в суд с гражданским иском на Генпрокуратуру в связи с тем, что определенная часть работ была выполнена, однако ведомство не оплатило их. Предприниматель потребовал вернуть ему 6 миллионов леев. При этом ремонт здания до сих пор не завершен. По данному факту, возбуждено уголовное дело.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.

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