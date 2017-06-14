КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Прокуроры и офицеры по борьбе с коррупцией задержали троих подозреваемых по делу о присвоении огромной денежной суммы предприятия "Apă-Canal Бельцы".

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Врач РКБ выбросил взятку из окна 11 этажа

Как сообщили в Национальном антикоррупционном центре, бывший главный бухгалтер предприятия вместе с сообщниками, основателем и администратором двух фирм в Сороках, по данным следствия, присвоили имущество государства и занимались отмыванием денег.

В материалах дела указано, что была реализована схема, позволившая скрыть реальное происхождение финансовых средств и легализовать их путем ряда фиктивных транзакций и покупок.

Компании по договорам должны были поставить ряд услуг и имущество, чего на самом деле не сделали.

В итоге "Apă-Canal Бельцы" нанесли ущерб на 20 миллионов леев.

По факту произошедшего открыты два уголовных дела. Расследование продолжается.

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