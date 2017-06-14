Отдыхающие в шоке: на Днестре обнаружено тело молодой женщины

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Тело молодой женщины обнаружено на берегу реки Днестр в районе Вадул луй Водэ, сообщили в пресс-службе инспектората полиции Кишинева.

"Во вторник полицейские сектора Чеканы при управлении полиции муниципия Кишинев были проинформированы об обнаружении тела женского пола на берегу реки Днестр в районе Вадул луй Водэ. На место происшествия сразу же отправились опергруппа и патологоанатом, чтобы установить обстоятельства произошедшего", — сообщили в полиции.

По данным правоохранительных органов, в результате осмотра тела по предварительным данным не обнаружены следы насильственной смерти. Назначена судмедэкспертиза, которая и установит точную причину смерти.

Как отметили в полиции, речь идет о женщине в возрасте 30-35 лет, ростом 160-170 см, волосы — около 20 см длиной, черного цвета. Она была одета в блузку черно-коричневой расцветки. На левой ноге у женщины есть рубец, который, вероятно, остался после хирургического вмешательства. Полиция обратилась за помощью к гражданам, обладающих хоть какой-то информацией по этому случаю, и просит позвонить их по телефону 0 (22) 47-11-53 / 0 (22) 47-71-12.

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