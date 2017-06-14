Мать выбросила новорожденного в мусорку и поехала на работу

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Кошмарная история, которая мгновенно потрясла всю Молдову, произошла в Дубоссарах. Жительница города родила и выбросила младенца в мусорный бак, сообщили представители правоохранительных органов приднестровского региона.

Информацию о женщине, которая по внешним признакам была беременна и в одночасье вернулась к прежней физической форме, поступила в полицию от анонима. Сообщается, что в ходе проверки этих данных и беседы с подозреваемой, та созналась в содеянном.

"Днем 12 июня женщина отпросилась с работы, сославшись на недомогание. Родила ребенка в домашних условиях без чьей-либо помощи, затем завернула плод и окровавленные вещи в мусорные пакеты и вынесла на балкон. Утром следующего дня по пути на работу выбросила сверток", — сообщили представители правоохранительных органов.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Нерадивая мать выбросила новорожденного из-за бедности

На указанное подозреваемой место выехала следственно-оперативная группа. В мусорном баке найден белый полиэтиленовый пакет с плацентой и постельными принадлежностями в характерных пятнах бурого цвета. Поиски тела младенца продолжаются.

Как выяснилось, женщина не состояла на учете у врача-гинеколога. На вопросы коллег по работе, куда делся живот, женщина ответила, что у нее была водянка, а сейчас все прошло.

Сообщается, что подозреваемая госпитализирована в гинекологическое отделение районной больницы. Пояснить, был ли младенец жив, она не смогла. Ответ на этот вопрос, возможно, дадут результаты экспертизы плаценты. Свои действия женщина мотивировала тем, что отец ребенка бросил ее.

По данным фактам проводится доследственная проверка. Назначен ряд специальных экспертиз.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>