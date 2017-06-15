Стрелявший в центре Комрата в экс-советника узнал приговор

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Суд Комрата приговорил 30-летнего мужчину к 19 годам лишения свободы за стрельбу в центре города, во время которой был ранен бывший местный советник Виктор Василиогло, а также за мошенничество и кражу.

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Согласно материалам следствия, обвиняемый 6 июня 2016 года около 13.55 открыл стрельбу на улице Ленина. Из-за личной неприязни мужчина начал стрелять из охотничьего ружья в бывшего городского советника. Две пули попали в жертву. С ранением живота и головы Васиогло доставили в больницу, где в срочном порядке прооперировали.

Сообщалось, что стрелявший проиграл бывшему советнику в карты крупную сумму денег и жилье, что и могло стать причиной такого поступка.

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью просили для обвиняемого заключения на 20-летний срок, однако суд решил приговорить его к 19 годам тюрьмы в пенитенциаре закрытого типа.

Сообщается, что вынесенный вердикт можно опротестовать в Апелляционной палате.

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